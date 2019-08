Gerente de contenidos de Latina sobre salida de Rodrigo y Gigi: "Me parece más ofensivo quien se va sorpresivamente"

Síguenos en Facebook

El gerente de estrategia y contenidos de Latina, Luis Guillermo Camacho, se pronunció sobre la sorpresiva renuncia de Rodrigo González y Gigi Mitre a la conducción de 'Válgame Dios'.

“Los señores Rodrigo González y Gigi Mitre tomaron una decisión porque se sintieron ofendidos por un tema de ellos. Incómodos frente a un invitado que trajimos para uno de los programas del canal”, explicó el gerente a La República.

Asimismo, Luis Guillermo Camacho se mostró sorprendido por la reacción que tuvieron los exconductores del programa de espectáculos.

“Nos sorprendió muchísimo que renunciaran como queriendo decir ‘ustedes no tienen derecho de invitar a las personas que nosotros no avalemos’, me parece extraño porque no sucede ni en el Perú ni en México, ni en Colombia, ni en Rusia ni en China”, señaló.

Finalmente, el gerente de contenidos de Latina calificó de "ofensivo" que Rodrigo González y Gigi Mitre se hayan ido de esa manera del programa.

“Quienes hacemos televisión nos dedicamos al televidente. A mí me parece más ofensivo quien se va sorpresivamente, sin decir nada. Nosotros como canal lo que hicimos fue continuar con nuestro programa y tratar de hacer lo mejor posible en la ausencia de los conductores oficiales”, manifestó a dicho medio.