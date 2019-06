Gerente de América TV defiende el regreso de Nicola Porcella: "No es una persona condenada" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El gerente general de América Televisión, Pablo Massi, se pronunció sobre el regreso de Nicola Porcella como conductor de 'Estás en Todas', luego de haber sido involucrado en las denuncias que hicieron Poly Ávila y Claudia Meza por la denominada Fiesta del terror'.

"Cualquiera puede ser demandado en este país y puede ser inocente o puede ser culpable. Una vez que alguien es culpable, seguramente el canal tendrá un punto de vista, pero mientras esto no suceda sigue siendo un empleado", manifestó el gerente general de América TV.

Asimismo, Pablo Massi señaló que no se ha informado mucho sobre el caso, pues la persona involucrada (Nicola Porcella) no está "condenada".

Además no es mi empleado, es un empleado de Pro TV, creo que fue cesado y hoy no veo ningún problema si está o no está (en el programa), tampoco he conversado con los productores de ello, agregó el gerente general de América TV.