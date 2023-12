Giacomo Bocchio habló sobre las bromas y juegos que surgen en ‘El Gran Chef Famosos’ y decidió explicar el motivo del por qué no participa de ellas.

El chef se refirió a los comentarios que cuestionan su actitud en el programa de cocina y señaló que pone su profesionalismo ante cualquier actitud burlona como sus compañeros.

“ Yo no hago payasadas. Soy un cocinero profesional que me contrataron para calificar platos y dar algunos consejos. Si alguien quiere jugar de más y tal, que otros miembros del jurado lo hagan. No lo juzgo, pero no hago payasadas. Lo que hago es mostrarme y procurar mostrar eso, profesionalismo ”, reveló Bocchio para Infobae.

“ Creo mucho en la identidad. No soy un personaje y nunca lo voy a hacer. Mi identidad es ser un cocinero profesional, con oficio y ganas de enseñar. Si en medio de eso nos vacilamos y nos reímos, en buena hora, pero si yo tengo que ponerme a hacer cositas, bailecitos, eso no va a pasar ”, añadió.

Giacomo Bocchio se comprometió con Brenda Dávila: El jurado de ‘El Gran Chef Famosos’ se casará

Giacomo Bocchio y su pareja Brenda Dávila causaron sensación en las redes sociales al compartir a través de una imagen en sus historias de Instagram, que ambos chef han decidido dar el siguiente paso en su relación y se comprometieron. La noticia sorprendió a los seguidores del reality ‘El Gran Chef Famosos’.

La enamorada pareja compartió la misma fotografía en sus respectivas cuentas de Instagram, destacando un detalle revelador: un adorno de carro de recién casados coronando la parte superior de la imagen. Brenda expresó su amor con las palabras: “Te quiero por siempre, Giacomo Bocchio”.

Te puede interesar