Gian Marco responde a usuaria de Twitter que lo calificó de "sobrevalorado" (FOTO)

Gian Marco no dudó en celebrar que el videoclip de su nuevo tema 'Sácala a bailar' ya superó las 2 millones de visualizaciones; sin embargo, no todas las reacciones en las redes sociales fueron positivas.

"Recién veo el videoclip de ‘Sácala a bailar’ de Gian Marco y todo porque un par de amigas me lo recomendaron y como siempre: Totalmente sobrevalorado (él y su música). Me quedo con los dos primeros discos de GM. Natalie Vértiz sin carisma por siempre", comentó una usuaria de Twitter.

Al ver esta crítica, el cantante peruano no se quedó callado y decidió responder con un sutil mensaje a partir del calificativo "sobrevalorado".

"Nunca entendí a la gente que no me sigue, pero se toman la molestia de opinar sobre mí. ¿Alguien que no esté sobrevalorado que le responda please?", escribió Gian Marco recibiendo el apoyo de sus seguidores.