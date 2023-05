Gian Marco realizó una transmisión para hablar sobre la importancia de la detección del cáncer a tiempo. El artista peruano anunció que pudo librarse de la enfermedad tras una intervención quirúrgica.

El cantautor afirmó que durante meses estuvo inmerso en la cólera por las constantes críticas que recibió por el desplante a un reportero de ‘Amor y Fuego’.

“Soy insoportable, soy pedante, soy altanero, no sé, N cosas, jaja, yo debo confesar que he vivido con rabia mucho tiempo y no es bueno, la rabia y el silencio te enferma... Porque yo me he enfermado por rabia, yo siento que me he enfermado por eso, no me he enfermado más allá de mi sistema inmunológico y de mis defensas ”, expresó.

De acuerdo con su explicación, Gian Marco no pudo comprender el cargamontón en las redes sociales. Esto provocó que quedara muy afectando, lo que habría avivado el ser diagnosticado de cáncer.

“Recuerdo en esa época estaba solo en un hotel, muy mal, llorando con un dolor en mi pecho y en mi corazón y de repente, empiezo a recibir insultos por internet de la nada, no sabía qué pasaba, y resulta que alguien salió diciendo que no había firmado un autógrafo ”, sostuvo.

