Gian Piero Díaz sorprendió a todos en ‘Esto es Guerra’ al anunciar en el programa del último viernes que deberá alejarse por un tiempo de la conducción del reality debido a un tema personal.

“Para mí no es fácil poder decir lo que les voy a decir, la verdad es que lo he venido pensando bastante tiempo, pero nada, creo que es justo que todos lo sepan... Por un tema personal yo me voy a tener que ausentar un tiempo del programa”, dijo el popular ‘Pipi’ dejando en shock a todos los participantes del reality.

Gian Piero Díaz anuncia que se aleja de ‘Esto es Guerra’. (Video: América TV)

Sin embargo, tras la noticia que dio el compañero de Jazmín Pinedo, ‘El Tribunal’ del programa no se quedó de brazos cruzados y anunció que el día lunes se presentará a un nuevo conductor.

“Bueno señor Gian Piero, entonces usted no me está dando ningún tipo de alternativa y como su decisión definitivamente a todos nosotros nos cae como un balde de agua fría, yo también tengo que tomar una decisión. Este lunes voy a abrir una de las cajas y presentaré al tercer conductor de ‘Esto es Guerra’”, manifestó la popular voz del reality juvenil.