El conductor de televisión Gian Piero Díaz publicó un mensaje en su cuenta de Instagram tras anunciar su alejamiento del programa de entretenimiento ‘Esto Es Guerra’ y pidió a sus seguidores que la pasen bien por ‘San Valentín’.

“¡Siempre con una sonrisa en la cara! ¡Que tengan un feliz día del amor y la amistad! Los quiero y recuerden, para que exista amor, tiene que haber amistad”, escribió en la mencionada red social.

Como se recuerda, Gian Piero Díaz anunció en la noche del último viernes que se alejará por un tiempo de la conducción del programa. Esto se debe a un tema personal que prefiere mantener en reserva.

“Para mí no es fácil poder decir lo que les voy a decir, la verdad es que lo he venido pensando bastante tiempo, pero nada, creo que es justo que todos lo sepan... Por un tema personal yo me voy a tener que ausentar un tiempo del programa”, dijo mientras los competidores se mostraban sorprendidos.

Tras el anuncio, el conocido como ‘El Tribunal’ adelantó que este lunes se presentará al nuevo conductor de ‘Esto Es Guerra’. Según Trome, se trataría del Cristian Rivero, quien habría abandonado a Latina.

“Bueno señor Gian Piero, entonces usted no me está dando ningún tipo de alternativa y como su decisión definitivamente a todos nosotros nos cae como un balde de agua fría, yo también tengo que tomar una decisión. Este lunes voy a abrir una de las cajas y presentaré al tercer conductor de ‘Esto es Guerra’”, manifestó la popular voz del reality juvenil.

