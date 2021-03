Gianella Ydoña se encuentra de nuevo en el ojo de la tormenta. La popular “exprotagonista” fue captada junto a unos amigo divirtiéndose en una playa de Chancay, pese a que esta actividad está prohibida por el Gobierno para frenar el contagio de la COVID-19.

En las imágenes difundidas por Instrandula, se puede ver a Ydoña disfrutando con sus amigos en la playa de Calichera, pero luego parece que algo la incomoda y, después de una hora, se retira.

En redes sociales, muchos usuarios han cuestionado a la “exprotagonista”, al romper las reglas y no mantener distancia social.

“SOY INOCENTE”

Hace unos meses, la expareja y madre del último hijo del salsero Josimar, fue detenida en una vivienda en La Victoria y acusada por el presunto delito de microcomercialización de droga, tras haber sido intervenida con 85 bolsitas de droga en su poder.

“Soy inocente causa... Es mentira (que me han encontrado droga). Es un proceso, a mí me han encontrado limpia, no había nada”, se escucha decir a Gianella Ydoña en breves declaraciones para Amor y Fuego.

