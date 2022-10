La conductora de “Amor y Fuego” arremetió contra la influencer Flavia Laos, ya que habría utilizado el mismo tipo de ‘canje’ que usó con su expareja Patricio Parodi para la sorpresa de cumpleaños de Austin Palao.

La cantante compartió, a través de su cuenta de Instagram, los regalos que entregó al ex chico reality tras cumplir veintiocho años. Acompañando las imágenes con las etiquetas de diferentes marcas que habrían patrocinado algunas decoraciones.

Al respecto, “Amor y Fuego” comparó lo entregado por Laos a Palao y a Parodi, encontrando más de una similitud en el tipo de sorpresa de ambos. “Si mi pareja me hace una sorpresa con ‘canje’ y repite el chiste que le hizo al ex, para mí de sorpresa, nada”, expresó Gigi Mitre.

La presentadora de espectáculos se mostró indignada con regalar por medio de ‘canjes’. “¿Dónde está el esfuerzo? Porque en la organización no hay ni creatividad porque ya lo hizo antes”, señaló.

Flavia Laos tras no ser invitada al bautizo de la hija de Majo Parodi: “Igual no hubiera ido”

Flavia Laos ofreció una entrevista al programa “Amor y Fuego”, desde Cajamarca, donde aclaró que no fue invitada a dicha celebración y que incluso ya no tiene una conversación fluida con las hermanas de su expareja.

“No, no, no, no fui. No, la verdad que no he hablado con ella, pero es entendible porque es algo familiar también”, señaló Flavia Laos al ser consultada por su ausencia en el bautizo de la hija de Majo Parodi.

Asimismo, la también actriz y modelo aclaró que, así la hayan invitado, no habría asistido al evento por respeto a Austin Palao, pese a que en el pasado si asistió a la fiesta de revelación de sexo del bebé. “Igual no hubiera ido por respeto a mi pareja”, aseguró.

