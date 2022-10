La conductora de “Amor y Fuego”, Gigi Mitre, se refirió al supuesto distanciamiento de entre los chicos reality Alejandra Baigorria y Said Palao. Cabe mencionar que la pareja ha asegurado que todo está bien en su relación.

El participante de “Esto Es Guerra” fue cuestionado tras haber asistido a un concierto sin la empresaria generando rumores sobre una separación. Sin embargo, explicó que a Baigorria no le gustaba dicho artista.

Al respecto, Mitre opinó que quizás la “combatiente” ha cambiado y ya no le molesta llevar una relación de esa manera. “De repente ha madurado, ha cambiado, se ha dejado aconsejar”, indicó.

“Pero igual yo creo que algo hay. Sí se ve más fría la relación desde que ella se fue de viaje, que quería ‘desconectarse’ haciendo comparas en Miami”. (...) Sumado a que ahora él también sale solo”, señaló.

Asimismo, Rodrigo González refirió que la relación tiene que estar en un “nivel muy maduro” para que el “Samurai” salga a fiestas junto a futbolista en la camioneta de la empresaria.

Alejandra Baigorria no se desespera por casarse con Said Palao: “Ni un hijo ni una boda te amarran a tu pareja”

Pese a que anteriormente había manifestado su deseo por casarse y tener hijos con su pareja, la empresaria señaló que actualmente tiene mucho trabajo y que aumentar la familia sería muy complicado.

“Todo el mundo siempre dice: ‘la intensa de Alejandra, ella es la que se quiere casar y tener hijos’. Soy sincera, ahora estoy en una etapa de mi vida en la que tengo un montón de viajes, un montón de trabajo, estoy creciendo con una empresa que es internacional, entonces, tener hijos lo complicaría un poco”, señaló.

“Creo que es algo que ahorita no lo tengo tan presente porque no podría ponerme a organizar una boda. Y, al final, el casarse, que es algo que aprendí y que he visto por todo el mundo, es un papel, pero no es algo que te va a dar la seguridad de que te vas a quedar con esa persona para toda la vida. Ni un hijo ni una boda te amarran a tu pareja”, añadió Baigorria.

TE PUEDE INTERESAR