Gilberto Santa Rosa, una de las voces más reconocidas de la salsa contemporánea, sabe que la vigencia en el género lo obliga a estar siempre un paso adelante. El intérprete llegó a Lima para presentar “Cartas sobre la mesa”, su propia versión del tema del cubano Mucho Manolo, que en la propuesta de “El Caballero de la Salsa " ya es un éxito a nivel internacional.

“Yo pienso que el mayor reto que tenemos los artistas cuando queremos versionar una canción y agregarle nuevos elementos para hacerlo distinguir al original. Siempre las versiones originales tienen su encanto, su valor, y cuando uno quiere versionar debe aportar algo”, dice a Correo el cantante de “Perdóname”.

“¿Cartas sobre la mesa” es el adelanto de un álbum que tendrá nuevas versiones de temas conocidos?

Será una combinación de temas inéditos y de canciones que grabaron con otros intérpretes y me gustaron como para hacerlas a mi estilo con la orquesta. También incluiré temas que grabaron otros y que siempre me agradaron.

¿Alguna vez en tu carrera ha grabado alguna canción que no querías?

Al principio, cuando cantaba con las orquestas y no tenía la decisión a la hora de grabar. Aprendí también que parte de ser un profesional es el reto de cantar lo que te dieran cuando eres parte de una orquesta, y hacer hasta lo imposible para hacerlo bien. Nunca menosprecié un tema, no podía gustarme, pero siempre puse empeño en estar a la altura en mi rol de vocalista en la agrupación.

¿Y te ha sucedido qué ha grabado un tema que esperabas que no sería un éxito y sucedió al revés?

Sí, muchas veces, y te puedo hablar puntualmente de ‘Qué alguien me diga’. Yo lo había hecho en salsa y cuando la disquera me pide para hacerlo en bolero yo les respondí que me parecía un dispar, inclusive les aseguré que no pasaría nada con el tema y fue todo lo contrario; un éxito que me catapulto.

Lo que cuentas reafirma eso de que en la música no hay fórmula para el éxito.

Te voy a decir una cosa, te voy a confesar que cada vez que se me acerca un compositor y me dice: ‘escribí esto que va a ser éxito en tu voz’, yo me preocupo, no me gusta. Hay canciones que sienten que tienen una gran fuerza, pero no se puede predecir que serán un éxito, no caminarán de esa manera las cosas. El éxito depende de muchos factores.

Hablando de éxitos, ¿tienes la percepción de que los hits tienen hoy una vida fugaz?

Estoy de acuerdo, y como soy un cantante del siglo pasado no deja de sorprenderme la velocidad con la que la gente ahora hace la música, mensualmente están lanzando canciones, Ves a los grandes nombres de la industria y pueden estar promocionando un tema de ellos ya la vez promoviendo una colaboración con otro artista, cosa que antes era imposible hacer por el celo de las disqueras.

La trascendencia de las canciones se mide en su vigencia en el tiempo. Hace cuantos años lanzaste “Conciencia”, “Qué manera de quererte” y se siguen cantando. ¿Los temas de moda de hoy se escucharán en 30 años?

Ese es el gran reto, el reto de las personas como nosotros que pensamos en eso, pero yo creo que él público nuevo no está tan pendiente, ellos disfrutan su música y punto, no entienden la vigencia de un artista, no es una preocupación como cuando nosotros nos preparamos para hacer música que perdure y que trascienda. La prioridad hoy es hacerlo bien y que la gente lo disfrute y lo consuma.

¿Hay gente joven haciendo salsa?, ¿consideras que hay un repuesto?

La hay en todas partes donde voy, Puerto Rico, República Dominicana y aquí en Perú. Son jóvenes y yo aplaudo eso y lo agradezco, soy incapaz de sentarme a criticarlos ni a decir que no se hace así, porque para mí son muy valientes siendo jóvenes apostando a una música que posiblemente no es la de moda y la que es tendencia.

Volviendo a “Cartas sobre la mesa” en el video vemos a tres parejas, una de ellas son dos muchachos. Un mensaje evidente de inclusión.

Totalmente, yo creo firmemente en la diversidad, no tengo problemas con las preferencias sexuales de cada cual, yo no me meto. Incluir ese mensaje en el video es una manera de decirlo, es una posición nuestra sobre eso, el amor es para todo el mundo. Soy un hombre heterosexual y yo canto y me inspiro en las mujeres, pero igual, una mujer puede cantarle a una mujer y un hombre a un hombre. En el mundo debe existir libertad para amar.

Gilberto Santa Rosa

Cantante. En 1979 participa en la grabación del disco “Homenaje a Eddie Palmieri” con la Puerto Rico All Star. Tras esta experiencia es llamada para integrar la reconocida orquesta de Tommy Olivencia.