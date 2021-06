Para Gina Parker celebrar 10 años al frente de la conducción de “Sin Barreras” por TV Perú, es todo un acontecimiento que nunca imaginó festejar. “Yo pensaba que no iba durar ni el primer año, me asustaba la cámara, porque una cosa es la radio y otra es salir con la silla de ruedas en televisión”, nos dice la comunicadora, quien reafirma con cada palabra, que la polio que la atacó cuando tenía seis años, no le han quitado en lo más mínimo ese espíritu de lucha que le ha sido vital para enfrentar los retos en su vida.

¿Cuándo empezaste con el programa existía alguno igual que tocara temas sobre discapacidad?

Ninguno, además tampoco se mostraba a la discapacidad de la manera como nosotros la presentamos. Siempre veía que la tocaban bajo la óptica de: ‘miren los pobrecitos, les falta un miembro, no caminan, no pueden trabajar’. Acá no, acá es todo lo contrario, en el programa siempre se trata de sacar lo más relevante de una persona y también cómo pueden valerse por sí solos y generar su trabajo, estudiar. Yo siempre me acuerdo que muchas veces durante varias etapas en mi vida me señalaban y decían: ‘mira esa gringuita no puede caminar’.

¿Y tú cuándo empezaste a vencer tus propias barreras?

Primero tuve que romper las que habían en mi casa, mi mamá no quería que trabaje, y menos en radio. Cuando logré entrar como locutora y tenía que salir al aire a ella no le gustaba, hasta me reclamaba.

¿No fue nada fácil que te vieran como una persona autosuficiente?

Soy honesta y hoy puedo afirmar que todo fue un proceso, necesité ayuda al inicio. Mi hermana me acompañaba a la radio cuando me movilizaba con muletas y mi cuñado me recogía, así era mi vida hasta que me pude movilizar sola, me tuve que acostumbrar. Y mi mamá finalmente se tuvo que acostumbrar también porque se dio cuenta que la radio era mi mundo, me iba bien en el survey (audiencia) y me premiaron a los dos años de ingresar. Ella se puso a llorar de emoción.

Demostraste que estabas a la altura de cualquier profesional...

Lo que pasa es que nosotros las personas con discapacidad, en cuestión de talento somos iguales a los que no la tienen. Creo que uno va descubriendo qué puede hacer y qué no, ya depende cuanto arriesgue esa persona, tengas alguna discapacidad o no. Hay gente que se queda toda su vida en un lugar y no hace nada sin tener discapacidad, eso ya depende de esa fuerza interior que uno tiene que ir utilizando.

Además de la radio, la televisión, tiene 24 años tu centro de locución. ¿Cómo nació la idea?

A mí me ha encantado enseñar siempre, cuando estaba desde en el colegio enseñaba inglés y también ayudaba a mis sobrinos con sus tareas. En el tema de la locución, me di cuenta que a muchas personas les gustaba el oficio, querían aprender y yo estaba dispuesta a hacerlo, Con los cursos que yo había aprendido y la práctica fui formando mi propio método, fue así que abrí mi centro de locución y expresión oral. Un ejemplo más de que quien quiere, puede.

Eres un ejemplo de que en la vida no hay barreras, como el programa que conduces.

Y espero que se produzcan más programas que den visibilidad a las personas con discapacidad, gente con mucho talento, personas increíbles que están no solamente aquí en el Perú, otros están fuera trabajando fuerte y siendo reconocidos. Para mí es un gusto trabajar en Sin Barreras, doy gracias a quienes me han dado la oportunidad y que me permiten resaltar la labor de personas que son todo un ejemplo.

Gina Parker

Comunicadora. El programa ‘Sin Barreras’, se estrena gracias a un convenio firmado entre el Instituto de Radio y Televisión del Perú (IRTP) y el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS).