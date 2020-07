Gino Assereto preocupó a sus seguidores al publicar un inquietante mensaje en las redes sociales. El exchico reality llamó la atención por una extensa publicación en la que habla de problemas mentales.

“Llevo años luchando con mil problemas y son mentales. Llevo años batallando con esos demonios que no son reales. Me creo mi propia película y me sumerjo en mundos irreales. Hoy soy consciente que vivir así hace que muchos crean falsedades, nadie me conoce y nadie sabe lo que vivo, no me juzguen en la calle, lo tengo a Dios como testigo”, escribió la expareja de Jazmín Pinedo en su cuenta de Instagram.

“Hoy estoy donde estoy y llegué en modo inconsciente. Que la vida me perdone por no haber vivido en el presente. El camino aún empieza y mi sueño está a la vuelta. Llevo muchos años de vida, pero mi vida aún no está resuelta. Amén”, agrega Gino Assereto en su mensaje donde pide que la vida lo perdone.

Aunque en un momento el popular ‘Tiburón’ permitía los comentarios de sus seguidores, terminó por bloquear esta opción y solo se puede ver un mensaje de apoyo que le envía el actor Germán Loero.

Gino Assereto confiesa que padece de hepatitis

A través de sus redes sociales, Gino Assereto comentó a sus seguidores que padece de hepatitis.

“Les cuento de que hace unas semanas me empecé a sentir mal, literal mal, y decidí hacerme unos chequeos médicos. Lastimosamente los resultados fueron negativos y arrojaron una hepatitis que me tuvo en cama durante todo este tiempo. Hoy ha sido mi segundo control y espero, confío en que todo va a salir bien para poder retomar mis cosas”, expresó en su cuenta de Instagram.

