Gino Assereto estuvo en el programa ‘América Hoy’ este viernes y habló de la relación que mantiene con su expareja y madre de su segunda hija, Jazmín Pinedo. El integrante de ‘Esto es Guerra’ sorprendió al confesar que no descarta retomar su relación con la popular ‘Chinita’.

Todo esto ocurrió cuando le preguntaron si consideraba a Jazmín Pinedo “un periódico de ayer”. “Jazmín jamás será un periódico de ayer porque es la mamita de mi hija y yo la adoro a la china”, respondió el chico reality.

Gino Assereto no descarta regresar con Jazmín Pinedo. (Fuente: América TV)

Asimismo, Gino Assereto aseguró que guarda un sentimiento muy especial hacia Jazmín Pinedo, pero que por ahora prefiere enfocarse en mejorar él como persona.

“Yo no descarto nada. Lo que pasa es que no es que dependa de ella, las cosas tienen que fluir, yo a la chinita la adoro y siempre lo he dicho. Tengo un sentimiento muy especial hacia ella, pero en estos momentos estoy enfocándome bastante en mí como persona, en mejorar, no solamente en lo físico, sino también adentro. Siento que lo más importante es trabajar en el corazón, en el interior”, explicó el también cantante de reguetón.

Finalmente, Gino Assereto no descartó que en un futuro pueda darse una reconciliación con la popular ‘Chinita’.

“Si más adelante se da, quién sabe. Yo la veo casi siempre con mi hija, salimos de viaje juntos, mientras mi hija sea feliz y reciba amor, yo siempre voy a estar ahí”, sostuvo Assereto.