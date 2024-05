Gino Assereto fue consultado por las cámaras de ‘Magaly TV: La Firme’ sobre las especulaciones que ponen en duda su orientación sexual.

En un concierto donde asistieron varias figuras de la farándula, el popular ‘Tiburón’ decidió pronunciarse y ponerle fin a estos rumores.

“ Soy feliz. Me gustan las mujeres, lo he dicho un montón de veces. Si nunca salí a decir nada es porque no me gusta estar debatiendo con las personas porque cada uno tiene su verdad ”, aseguró Assereto.

El exchico reality reveló que antes le incomodaban dichos comentarios, sin embargo, en la actualidad le resbalan y respeta el pensamiento de los demás.

“Al inicio me incomodaba, años atrás, pero he venido trabajando conmigo mismo para aprender a saber respetar lo que las personas dicen, respeto mucho, no guardo rencor”, añadió.

Jazmín Pinedo sobre la orientación sexual de Gino Assereto: “Es su vida, es su tema”

En el 2023, Jazmín Pinedo decidió comentar sobre las declaraciones de Gino Assereto, quien habló sobre su orientación sexual. La popular ‘Chinita’ felicitó a su expareja por hablar del tema y afirmó que él se encuentra feliz.

“Nosotros hemos tenido que lidiar con estos comentarios, por qué se pone la ropa así, por qué posa así, por qué se pinta así, yo creo que en verdad que estamos en una época donde cada uno tiene que hacer lo que le haga feliz... Gente mala utiliza las redes sociales para despotricar todo lo malo que lo hace infeliz”, expresó Pinedo.

Asimismo, la conductora de Más Espectáculos le parece bien que el padre de su hija se tomo con humor los comentarios de la gente sobre si es gay o no.

“He sido testigo de cómo él se toma este tipo de comentarios, de hecho ha jugado con esta idea de sacar una canción ‘Saliendo del clóset’. Gracias a Dios, Gino tiene esa paciencia y esa virtud, si una persona quiere tener algún tipo de orientación sexual es su vida, es su tema y es esa persona la que tiene que manejarlo. Él ya dijo que no, que esa no es su opción sexual”, añadió.

