Gino Assereto acaba de lanzar su nuevo tema “Dime si te veo”, que ya viene siendo una sensación en las plataformas digitales. Cabe mencionar que el chico reality tiene proyectado sacar 10 singles hasta fin de año.

“Estoy tomando muy en serio la música y siento que cada vez voy avanzando, eso se los debo a mis seguidores, a quienes les agradezco infinitamente. Yo tengo un sueño y espero que algún día se pueda hacer realidad”, comentó el también modelo.

El popular ‘Tiburón’ contó que sus canciones son situaciones que en algún momento vivió y que planea más adelante componer para Jazmín Pinedo y sus dos hijas.

“Yo hablaba con ella y le decía que de todas maneras te haré algo porque la ‘china’ es parte de mi vida, es la mamá de mi hija, entonces tiene que salir una canción bonita para Jazmín y mis hijas”, confesó.

GINO APOYA A JAZMÍN

Gino también tuvo palabras de elogios para Jazmín Pinedo, que se salvó de sentencia del reality ‘Reinas del show’.

“A ella la quieren bastante. Ha sabido ganarse el cariño de la gente porque es bien preocupada por sus fans. Además, la gente ve a una persona que no finge. El baile que más me gustó de la ‘china’ es el de salsa, siguió mis instrucciones porque le enseñé las movidas, soy parte de su salvación”, comentó.

Luego continuó con: “aunque no es profesional en ese rubro, tiene garra para hacer las cosas. Estoy seguro que llegará a las cuatro finalistas. Le he dicho que si necesita mi apoyo yo estaré en la pista de baile, aunque no es mi fuerte”, refirió.