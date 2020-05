El primer papel protagónico de Giovanni Ciccia en el cine fue Alfonso, Varguitas, el joven periodista que aprende todos los secretos de la crónica policial con Saúl Faúndez (Gianfranco Brero) en “Tinta roja”, película dirigida por Francisco Lombardi.

La cinta cumple 20 años y entrevistamos al actor sobre los días de rodaje y su preparación como reportero.

Hace poco subiste una foto de Tinta Roja en tus redes...

No la veía hace tiempo. Salió en “Caretas” cuando Alberto Fuguet nos visitó por la película. La publiqué sin ninguna intención. No recordaba que son 20 años del rodaje.

¿Qué recuerdas del rodaje?

Fue mi segunda película y la primera como protagonista. Era bastante responsabilidad pero tenía muchas ganas de hacerla. Conocí más a Francisco Lombardi, a Gustavo Sánchez, mi amigo y socio hasta hoy, a mi esposa, mi socia en la vida real. Ella era asistente de producción y nos enamoramos. Y aquí estamos.

¿Visitaste redacciones y salías de comisión con el fotógrafo Alejandro “Pantera” Rojas?

Claro. Con un grupo de gente del diario Ajá íbamos a la Fiscalía, la Policía, a distintos lugares a esperar las notas. Recuerdo a “Pantera” fotografiando accidentes, charcos de sangre. O yendo a la comisaría a ver algún ladrón capturado y cómo entraban para que le levanten la cara para la foto. Todas esas mañas. Es un trabajo que hago con todo personaje y ahí más porque era un mundo que no conocía.

¿Qué te pareció esa forma de pisar la calle?

Son cosas crudas, muy interesantes para un actor, pero pensándolo fríamente no me gustaría dedicarme a eso porque parece que te va volviendo menos sensible, más mecánico, y, por buscar la noticia o justicia, terminas desconectándote con tu estado más emocional. Una gran experiencia pero no es linda: es dura.

Esa era la lógica de la película: la desconexión de lo que pasa y la empatía...

Es lo que le sucede a Varguitas. Pobre Varguitas porque se mete en un mundo en el que aprende a ser desalmado y, cuando lo logra, su maestro lo descalifica y le dice “nunca tanto”.

¿Cuál fue la escena que más te gustó?

Pasábamos mucho tiempo en el terreno donde ahora está la clínica Delgado. Ahí se construyó el diario “El Clamor” y filmamos, en una semana y unos días, la parte de prensa y los interiores de la chingana. Fueron ocho semanas de rodaje, algo que ya no pasa: los presupuestos son cada vez más ajustados. Vi “Tinta roja” en Movistar Play. La riqueza visual de la película y de los planos solo es posible con tiempo, por eso está tan buena aun con los años.

¿Leíste la novela?

Cuando me ofrecieron el papel, fue lo primero que hice. Les dije que el personaje protagónico es Faúndez, no Alfonso. Y me respondieron que claro que sí es, porque a él le pasan las cosas. Para mí, Faúndez era el personaje más rico. Tendré que hacerlo en el remake.

¿Qué te pareció el libro?

Me gustó mucho. Es distinta a la película, como debe ser una adaptación. El cine te transmite sensaciones, atmósferas, pero la literatura te da un universo de información maravilloso. En general me gusta ver el producto en su formato y no compararlos.

¿Estás trabajando en algún proyecto ahora?

No. Sé que mucha gente está emprendiendo cosas y reinventándose, pero aún no se ha prendido la chispa. Estoy en pausa. Tengo ganas de filmar, me gustaría que el teatro vuelva eventualmente, quiero hacer conciertos con los chicos. No soy una gran persona de redes. Entonces, estoy como mirando, despacio, con calma, esperando.

Siempre es bueno parar...

Seguro. Hay que ser honesto con uno y obedecer lo que se siente. En este momento no estoy muy motivado.

Perfil

Giovanni Ciccia, actor peruano

Nació en Lima en 1971. Actor de cine, teatro y televisión. Ha protagonizado “Django”, “El evangelio de la carne”, “La hora azul”, “Ella y Él”. Dirigio la cinta “Recontraloca”.