Gisela Ponce de León estrenará en junio la obra teatral virtual “Junta extraordinaria” con Christian Ysla, pero antes reflexiona sobre la actitud del Estado peruano frente los efectos del nuevo coronavirus en el mundo artístico.

Rodeada de luces, cables y pelucas, la actriz viene adaptándose al teletrabajo en soledad; cuando las cosas mejoren, encontrarse con su mamá será lo primero que hará.

“Por suerte, no tengo demasiados problemas económicos ahorita. Por supuesto, estoy velando por mi familia, que son todos mayores, pero estoy un poco angustiada: tengo miedo de que se enfermen. Cada vez hay más gente cercana que contrae el virus y algunos que fallecen. Estoy un poco asustada”, manifiesta la intérprete a Correo vía Zoom.

El sector cultural también ha sido golpeado por el coronavirus, ¿qué posibles soluciones le ves a este problema hasta que se encuentre la vacuna?

Los actores hemos encontrado algunas salidas como usar el Zoom para dictar clases o hacer ejercicios teatrales. Tal vez podemos locutar. Algunos están haciendo audiciones o series desde sus casas. En ese sentido, estamos tratando, no de reinventarnos, sino de adaptarnos a estar encerrados y no poder juntarnos. Pero el teatro y música me parece que son los más golpeados. La actuación, desde lo audiovisual, puede acomodarse medianamente. Esto implica incluso que el trabajo del actor sea diferente.

¿Cuál es tu opinión sobre la actitud del gobierno peruano para con los artistas frente a la pandemia?

Los artistas escénicos que viven del día, que hacen cosas en la calle o en las plazas, que son independientes, que no son contratados por productoras, la están pasando mal también. Me da mucha pena que el Estado no encuentre una solución, no ha dicho nada claro sobre nuestro sector. Un poco creo que guiándose por lo que parece que es, lo que se ve de afuera: que los artistas son solo los que salen en la tele o los que animan un programa. Entonces, pareciera que tenemos la vida acomodada y que no necesitamos nada, cuando la gran mayoría de nuestro gremio la lucha mucho para tener algo que llevarse a la boca. Esa es la verdad.

No es un oficio fácil, se requiere hasta de suerte...

Es una carrera bien difícil. No todos tienen la misma suerte. Son muy pocos los que la tienen. Me da pena que, siendo el arte lo que nos está entreteniendo toda la cuarentena, muchos nos piden que nos dediquemos a otra cosa sin darse cuenta de que las consecuencias serían que nos quedemos sin ese sostén emocional que nos da el arte.

¿Qué reflexión tienes sobre lo que viene pasando sobre todo en el Perú?

Que te hace chocar con la realidad, empezando por las diferencias sociales y cómo están desprotegidos muchos injustamente. Yo, que estoy mucho en Twitter, veo cómo la gente comparte casos y pide que donen, pero nadie dona; veo cómo mucha gente intenta concientizar con el “Quédate en casa”, pero se junta con otro grupo igual. Hay demasiada injusticia y mucha doble cara. Pero sobre todo se hace muy evidente las diferencias sociales, la poca eficiencia del sistema de salud y cómo los que tienen plata van a poder salvarse y, los que no, se van a morir; el mundo simplemente funciona pésimo.

Para terminar, ¿de qué va la obra “Junta extraordinaria?

Trata de una junta de vecinos que, dada la coyuntura, se tiene que hacer por Zoom. Entonces, todos los vecinos se tienen que meter al link y juntarse. Gracias a la convocatoria del personaje principal, que es el que hace Christian Ysla, nos reunimos para saber cómo estamos y qué cosas podemos hacer para mejorar la convivencia, ya que estamos todo el tiempo juntos en el mismo lugar. Esa es la premisa. Yo hago de cuatro vecinos.

Perfil

Gisela Ponce de León, artista

La cantante y actriz inició su carrera en el teatro y debutó en la TV en 2006. Ha actuado en varias obras de teatro, series y películas. Su último filme se titula “Soltera codiciada”. También es locutora.