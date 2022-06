La conductora de televisión, Gisela Valcárcel aseguró llevarse muy bien con el productor de televisión, Julián Alexander, quien es novio de su hija, Ethel Pozo.

Así lo dijo en el programa ‘América hoy’ cuando su hija la llamó por teléfono debido a que en el magazine de las mañanas estaban hablando sobre el tema: ‘Cómo llevarse bien con los suegros’. Janet Barboza demostró que se lleva bien con la madre de Miguel Bayona, tras llamarla por teléfono.

“Me llevó superbién contigo, para mí eres una persona especial, superregia, nos comprendemos mucho por qué somos mujeres pilas”, dijo su suegra.

Tras esta llamada, Janet instó a todos los conductores para que llamen a sus suegras para que hablen sobre su relación con ellas, pero ninguno quiso. Sin embargo, Barboza pidió a Ethel Pozo que llame a su mamá para que hable sobre su relación con Julián Alexander.

Ethel Pozo llamó a Gisela Valcárcel y Janet Barboza, Brunella Horna y Edson Dávila le preguntaron cuál es su relación con el novio de su hija y la conductora de televisión señaló:

“¿Cómo me llevo con Julián? Les voy a decir por qué me llevo muy bien porque él habla poco. La deja hablar a Ethel, me deja hablar a mí, somo felices, pero además porque es una persona muy bien y porque veo feliz a mi hija. Mi mamá siempre decía: ‘Si yo veo feliz a mi hija, entonces quiero a este hombre, el día que vea que mi hija no está tan bien iré a preguntarle’. Me llevó muy bien con Julián”, aclaró Gisela Valcárcel.

Gisela Valcárcel cuenta cómo se lleva con Julian Alexander

VIDEO RECOMENDADO

Janet Barboza llama en vivo a su suegra para probar su relación con Miguel Bayona

Janet Barboza llama en vivo a su suegra para probar su relación con Miguel Bayona.