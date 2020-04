Luego de que Magaly Medina reveló que Gisela Valcárcel fue uno de los personajes de la farándula peruana que ha pedido el pase especial laboral para transitar durante la cuarentena, la popular ‘Señito’ recibió una serie de críticas en las redes sociales, por lo que no tardó en salir a defenderse.

➤ Gisela Valcárcel sacó pase especial colocando a su productora cuando no conduce ningún programa

“Quiero asegurar que no he mentido en la información que he dado al pedir se me conceda permiso para transitar. No miento y esto es algo que sorprende al mentiroso y no a los que estamos acostumbrados a actuar libremente porque sabemos que LA VERDAD es un PRINCIPIO y un VALOR”, sostuvo la conductora de televisión en su cuenta de Instagram.

“La Policía cada vez que me ha parado ha revisado mis documentos y me ha hecho las preguntas pertinentes notando que lo que consigno es solo la verdad y por emergencia en su totalidad”, agregó en el extenso mensaje que envió a sus seguidores.

Gisela Valcárcel también contó que durante los días que llevamos de cuarentena solo se ha trasladado para hospitalizar a un familiar que tiene a su cargo, pero sin haber hecho uso del pase especial laboral.

“El pase, fue emitido para usarlo, solo en caso, deba trasladarme al canal y no ha sido así. Por lo tanto, no lo he usado. Lamento tener que aclarar este tema lo hago porque sé que hay mucha gente que me sigue y no quiero que piensen que actúo burlándome de la autoridad y las indicaciones que se nos dan y que todos... ¡Todos los peruanos debemos cumplir!”, finaliza su mensaje.

