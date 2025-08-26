Durante una transmisión en vivo en sus redes sociales, Gisela Valcárcel denunció que no la dejaron ingresar a las instalaciones de América Televisión, pese a que su productora es la responsable de ‘América Hoy’. La empresaria señaló al director ejecutivo del canal, el mexicano Fernando Muñiz.

“Sabes Fernando, voy con mi abogado, para revisar esto, no creas que estoy sola (...) lo lamento por ustedes”, expresó Valcárcel, dejando en claro que recurrirá a la vía legal para evaluar lo sucedido.

En el mismo video, confirmó que el programa conducido por Ethel Pozo y Janet Barboza no continuará. “Mañana puedes sacar tu programa parecido, pero este equipo de América Hoy terminó”, sostuvo, al remarcar que la decisión es definitiva.

Finalmente, advirtió que no guardará silencio frente a la situación. “Voy a contar lo que tenga que contar a la prensa”, afirmó, en alusión a una posible exposición pública del conflicto con el canal.