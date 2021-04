¿Aún siente nervios Gisela Valcárcel cada vez que inicia una nueva temporada en televisión? La popular presentadora, que regresa este sábado con “El artista del año” luego de 14 meses de ausencia, tiene la respuesta precisa. “Los nervios y las emociones son naturales, y creo que hasta cierto punto es normal, mucho más cuando vuelvo después de un año y meses a la conducción. No solo son los nervios, es saber que quiero entregar lo mejor y que todo debe estar ordenado y organizado al milímetro”, dice la conductora a Correo.

¿Pero debe haber algo que te cause inseguridad en estos momentos previos al debut?

El asistir a los ensayos finales, porque son un día antes y recién puedo ver cómo irá quedando el show. Quiero saber si la música está sonando bien, me preocupa que las voces empaten perfecto con la música, busco que todo calce y que quienes suban a la pista se luzcan. Ya el día del estreno siempre estoy pensando: ¿'a qué hora me dicen 3, 2 ‚1, al aire’. Cada vez que escucho ese conteo siento que se me para el corazón.

¿Cómo es Gisela, la jefa de una productora?

A veces siento que soy permisiva, pero por mi experiencia, estoy convencida que si como empresa se sigue una ruta, nadie debe salirse de ella. Más allá de sentirme jefa, busco que me vean como compañera y que sepan que el trabajo de un equipo es el que funciona. Soy muy respetuosa del área en la que uno se desempeña, pero no puedo negar tampoco que casi siempre estoy detrás de todo.

TE PUEDE INTERESAR | ¿Qué cosas no podré hacer si no pago mi multa electoral?

¿No pensaste en ponerle límites a la conducción televisiva mientras estuviste alejada de las pantallas ?

No, yo no creo que como persona que nació para eso le deba poner un límite a mi permanencia en la TV. No me veo alejada para siempre, pero el año que pasó, me preguntaba a cada momento si estaría lista para volver en medio de todo lo que estaba sucediendo. Tenía una pena fuerte y no pasaba. Conversamos con el canal y decidimos que no era el mejor momento para regresar. A veces es bueno tomar distancia para luego reactivarse.

Te preguntaba sobre límites y eso de cumplir ciclos porque tienes a tu hija Ethel como la sucesora natural..

Ethel tiene su vida, yo la mía, cada una tiene sueños distintos por cumplir, en algunos pueden ser similares pero son sueños propios, lo que yo hago es mi sueño. A veces la veo y aprendo bastante de ella, en uno de estos días me voy a terminar convirtiendo en Ethel.

Y hablando de “El artista del año’. ¿Cuál será la novedad este año?

Pues que este año será una competencia de canto y baile. Como siempre, los participantes son de personalidades diversas y los verán este sábado. Lo único que les puedo adelantar es que tengo en el jurado a alguien maravilloso, que este año se me da y lo hemos firmado hace tres semanas. Es hombre y estoy absolutamente lista para presentarlo, en general creo que tengo un lindo jurado, aunque ellos siempre reciben las piedras y los palos de todo el mundo. Creo que ya están acostumbrados.

Al margen del show y el entretenimiento, no puedes desligarte de la realidad. ¿Cómo ves al país a puertas del Bicententario y de la segunda vuelta?

Lo veo dividido, no sé si hace 200 años estábamos así, pero desde que yo conozco y vivo en este país he visto un país dividido. Yo soy de las que promulga la unidad, porque vengo de un lugar donde no había mucho espacio físico, donde no había dinero para la alimentación, pero donde hubo una madre que nos enseñó a promover la unión, a no envidiar y a lograr las cosas. Veo a un país dividido, pero estoy convencida de que nos uniremos, estoy convencida que esto se va a dar tarde o temprano. Pero hay que tomar en cuenta que cualquier persona que habla mal, que divide, es una persona que no conviene.

Gisela Valcárcel

En tiempos de pandemia, la conductora plantea un protocolo estricto para evitar el contagio entre los participantes de “El artista del año”. “Al cuidarnos nosotros, cuidamos a cada una de nuestras familias”, dice.