Gisela Valcárcel sorprendió a sus seguidores al llamar “chuscos y baratos” a todos aquellos que la critican en las redes sociales.

“A esta red y a esta hora, no me gusta y en ninguna hora, en mi red y en mi sitio, no me gusta los chuscos ni las chuscas ni nada. Me gusta hablar entre amigos, sentirnos bien y entonces tengo un equipo bien bueno”, se escucha decir a la popular ‘Señito’ en una transmisión de Instagram.

“Sí, sí se dice chusco, barato. Sí, así que en eso sí yo sé lo que tengo que decir”, agregó la conductora de televisión.

Como era de esperarse, Magaly Medina no se quedó callada y comentó a su estilo las palabras de Gisela Valcárcel hacia sus seguidores.

“Vaya, vaya, ahora ella nos habla de ‘ay, chuscos, chuscas'. Bien finolis eres tú, bien finolis ahora, bien cara eres tú”, comentó la popular ‘Urraca’ tras ver las declaraciones de Gisela Valcárcel.

Gisela Valcárcel: ″Estoy sin trabajo″

Gisela Valcárcel utilizó su cuenta de Instagram para revelar el talento que tiene Ethel Pozo para preparar unas riquísimas empandas mixtas. En el video se escucha a Ethel decir que esos bocadillos son para Gunter Rave y Martín Arredondo.

Al ver que su hija preparaba empanadas para regalar a sus amistades, la exvedette aprovechó para bromear y dar el grito en el cielo por desperdiciar una oportunidad de negocio.

Con un tono sarcástico, Gisela comenta lo siguiente: “las tengo que vender yo. Ethel, de verdad me parece que esto es mucho trabajo, las puedo vender, yo estoy sin trabajo, yo también te pedí”.

