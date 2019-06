Gisela Valcárcel responde a Susan Ochoa tras su renuncia a 'El Artista del Año' (VIDEO y FOTO)

Síguenos en Facebook

La conductora de televisión Gisela Valcárcel rompió su silencio luego de que Susan Ochoa renunció a su participación en el programa 'El Artista del Año' por sentirse ofendida por las palabras de la presentadora.

Lejos de aceptar alguna responsabilidad, Valcárcel aseguró que no tuvo acciones que lastimaran a la cantante y señaló que no entiende la decisión tomada por la ganadora de dos gaviotas en Viña del Mar.

"Hoy Susan Ochoa, según sus propias palabras, dio un paso al costado y dijo no estará en la siguiente gala. Pidió que la entiendan, y quiero hacerlo. He visto este video varías veces y no encuentro que haya sucedido algo que la hiciera sentir mal. Los que me conocen saben que cuando me equivoco, pido perdón pero también sé defender la verdad y cuando no entiendo algo. Susan, mis compañeros de producción y yo te hemos esperado siempre con los brazos abiertos, tú sabes cómo fuiste a ensayar la semana pasada, tú lo sabes, ¿porqué ahora esto? No lo entiendo, pero bueno, es importante que tú te sientas bien", dijo en un primer momento.

Foto: Instagram

Recordemos que hoy en la tarde, la intérprete peruana dijo en un video de Facebook haberse sentido "humillada" por Valcárcel.

"Con este video quiero dirigirme a todos mis seguidores y quienes siempre me apoyan, y contarles que doy un paso al costado en el programa en el que he salido", inicia la cantante en un video de la red social.

"Y reitero, como hemos escuchado todos, la semana pasada me sentí muy mal, sentí que he sido humillada, sentí que en ese momento que mi trabajo -por las palabras de la señora Gisela- durante tantos años han sido nada", asevera Susan Ochoa.