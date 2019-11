Gisela Valcárcel: "Si alguien quiere una foto mía con Tula, mañana me la hago"

Síguenos en Facebook

Tras llamar al programa de Magaly Medina, Gisela Valcárcel se pronunció por segunda vez sobre los comentarios de la supuesta rivalidad de la rubia con Tula Rodríguez en la Teletón.

En una entrevista para el programa 'Encendidos' de RPP la conductora reveló que se enteró muy tarde que Pro TV se encargaría de producir el evento.

"Yo pensaba que Pro TViba producir el inicio de la Teletón. El inicio lo tenía América y América se lo encargó a Pro TV, pero como a las 11 de la noche me doy cuenta que lo estaba produciendo Choca y digo qué raro, ¿y Peter (Fajardo)? Noto nerviosismo y como que algo pasaba y me cuentan un poquito, pero no me cuentan todo", contó Gisela Valcárcel.

Según Gisela, lo que quería Pro TV era que Tula Rodríguez estuviera en un primer desfile, sin embargo alguien no se mostró de acuerdo.

"Alguien dijo esperen, la idea de la Teletón se puede desvirtuar, se van a distraer si Gisela y Tula están desfilando juntas, que lo hagan después cada una por su lado, lo cual hubiera sido fantástico, era una buena idea", dijo la productora.

Además señaló que el fin de la Teletón era algo loable y no para generar este tipo de comentarios.

"Si alguien quiere la foto de Tula y mía, mañana me la hago a la hora que sea. No me hubiera costado hacerla en la Teletón", aseguró. "Lo hubiera hecho naturalmente. Creo que hubiera sido incómodo pero lo hubiera hecho, este (Teletón) no era un programa de televisión donde pueda decir ponme más a la derecha", agregó.