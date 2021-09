Gisela Valcárcel no ocultó su indignación al interesarse que Diana Sánchez fue asaltada a mano armada por unos sujetos que la interceptarla cerca de Plaza San Miguel.

La conductora de TV no ocultó su molestia con las autoridades y comentó lo siguiente. “Asaltan todos los días y en nuestro país seguimos sin hacer nada”.

Luego, Gisela exhortó al Gobierno que saque nuevos castigos para los delincuentes que cometen todo tipo de delitos ante los peruanos.

“Algunos dicen ándate a vivir fuera, pero eso es muy triste teniendo un país maravilloso. Estamos pidiendo que todos nos unamos y que haya castigos reales, auténticos para los que hagan estas cosas. Por robar un celular matan personas”, expresó.

DIANA SÁNCHEZ ENTRE LÁGRIMAS CUENTA QUE LA ENCAÑONARON

La competidora narró que estaba dejando a su bailarín en su casa y que llegando a Plaza San Miguel, un sujeto a bordo de una moto la encañonó y le robó sus pertenencias.

“En vez de sentirme respaldada me sentí más asustada y no es las cosas de valor que nos roban, nos roban la tranquilidad, la paz eso es lo que a mí me han robado”, dijo la bailarina entre lágrimas.