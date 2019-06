Estas son las “indirectas” que se están lanzando Gisela Valcárcel y Susan Ochoa (FOTO)

Síguenos en Facebook

Susan Ochoa renunció hace unos días a ‘El artista del año’, luego que Gisela Valcárcel minimizara su participación en Viña del Mar.

La cantante aseguró en un video que difundió en su cuenta de Facebook haber sido humillada por la conductora. Ahora, Gisela Valcárcel ha publicado una imagen en su cuenta de Instagram con un mensaje llamativo.

“Ante personas que no escuchan y que piensan que solo lo que ellos dicen es lo correcto, tu actitud más productiva es el respetuoso silencio”, es lo que se lee en la imagen. Luego, la rubia conductora recalcó en la leyenda que acompaña esta instantánea lo siguiente: "No siempre el que calla otorga. Muchas veces decir algo más, es perder el tiempo".

Cabe resaltar que los usuarios no pueden comentar las últimas publicaciones en las que la conductora se refiere a Susan Ochoa.

Hace un par de horas, Susan Ochoa compartió un video en el que se ve el momento en que gana su segunda Gaviota de Plata en Viña del Mar. La cantante agradece a Chile por todo el cariño y respeto.

“Gracias por todos los momentos bonitos que viví @elfestivaldevina gracias por hacerme recordar ahora y no solo esos lindos momentos, si no también ese enorme abrazo cálido y ese beso que me brindo la alcaldesa Virginia Reginato . Gracias Chile por todo el cariño y respeto que desde el primer día que llegue a ustedes me hicieron sentir”, se puede leer en la leyenda que acompaña el video.