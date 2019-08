¿Yahaira Plasencia comparó sus escándalos con los de Jennifer Lopez? (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Yahaira Plasencia está imparable. La salsera se presentó en la pista de baile de ‘El Artista del Año’ para presentar su nuevo tema ‘Y le dijo no’, un cover que tiene arreglos musicales en salsa.

Cabe mencionar que el videoclip de ‘Y le dije no’, es tendencia en YouTube, ya que se encuentra en el puesto número 1 de los videos más vistos en esa plataforma.

PRESENTACIÓN EN ‘EL ARTISTA DEL AÑO’

Gisela Valcárcel quiso entrar en detalle sobre la vida sentimental de la salsera, además le preguntó qué es lo que piensa Sergio George (productor musical de Yahaira) sobre los escándalos mediáticos en los que está involucrada.

“Cuando yo inicié hace 10 años u 11, en Bailando por un sueño, yo estaba trabajando con uno productores mexicanos y les dije ‘siempre, soy media conocida y quiero comprar’ y ellos me dijeron dame tu nombre (Gisela Valcárcel) y sacaron todo mi récord, están viendo Google”, comentó la popular ‘señito’.

Luego, Yahaira respondió: “Esto no es nada, déjame decirte que Jennifer Lopez se ha casado como 20 veces y normal, Marc Anthony ha tenido esto. Él (Sergio George) me dijo que no me preocupe que no ve la vida privada de las personas”.