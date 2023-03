En la última emisión de este martes 7 de marzo de ‘América Hoy’, Edson Dávila comentó que Rebeca Escribens usa filtros en las fotos que aparece en bikini en sus redes sociales.

El comentario de ‘Giselo’ vino después de que en la secuencia “Los expedientes secretos: maduritas, pero mamacitas” mostraran una foto de la conductora de televisión en bikini.

“Ella es regiaza”, comentó Ethel Pozo al ver la fotografía. Sin embargo, fue interrumpida por Edson quien afirmó que es una foto antigua y que tenía mucho filtro.

“ No, no estoy de acuerdo, Rebeca perdoname, pero esa foto es antigua. Es pasado, no puede ser de ahorita ”, manifestó. “ Está con su filtrazo ahí ”, acotó.

Tras escucharlo, Brunella Horna le advirtió a su compañero que la conductora de “América Espectáculos” lo destruiría, lejos de retractarse, ‘Giselo’ dijo: “Espero su respuesta el día de mañana”.

Por otro lado, Ricardo Rondón, quien estuvo como invitado, no dudó en defender a la Escribens. “Rebeca Escribens, duela a quien le duela, imponente, duela a quien le duela”, expresó.

Edson asegura que Rebeca usa filtro en sus fotos de bikini

