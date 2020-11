La modelo Giuliana Barrios, quien fue captada por las cámaras de Magaly Medina celebrando junto a Jefferson Farfán su cumpleaños, no tuvo problemas en referirse a Yahaira Plasencia y asegurar que la salsera sigue hablando del futbolista para promocionar su nueva canción “Ulalá”.

En una reciente entrevista dada a Trome, la expareja de Erick Sabater manifestó que la popular ‘Reina del totó’ solo hablaría de Jefferson Farfán como una estrategia de publicidad.

“Ya no he querido hablar más sobre eso (‘ampay’), es más, no he visto las declaraciones de otras personas, pero imagino que es parte de la promoción que tiene que hacer. Debe ir a todos los canales, obviamente le harán preguntas y responderlas ayuda, de cierta manera, también con la publicidad”, manifestó Giuliana Barrios.

Asimismo, sobre el retoque que se hizo en los labios y que ocasionó que fuera comparada con Yahaira Plasencia, la modelo Giuliana Barrios le restó importancia a las comparaciones.

“Me encantó cómo quedaron mis labios, siempre habrá críticas, pero carecen de importancia. No puedo evitar que me comparen, lo han hecho con Sheyla Rojas y Yahaira, pero no me molesta”, sostuvo Barrios.

