Asegura que nadie la chotea. La cumbiambera Giuliana Rengifo se pronunció sobre el viaje de Paul Pineda, un notario pucallpino con el que mantenía un acercamiento, con una joven a Europa.

Pineda viajó a París, Venecia, entre otras ciudades, en el continente junto a una mujer conocida como Lichi Sánchez, según el programa “Magaly TV La Firme”.

“A mí nadie me chotea (...) Yo trabajo, no tengo tiempo para invitación de viajes aunque me lo propuso muchas veces y yo no acepté”, comentó contundentemente a través de su cuenta de Instagram.

En otro momento, en la misma storie de la citada red social, Rengifo añadió que tiene “prioridades” y por ello no aceptó la invitación de Pineda

