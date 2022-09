La cantante Giuliana Rengifo se refirió nuevamente a la polémica que vivió luego de confirmar que tuvo una relación con el notario Alfredo Zambrano, antes que se casara con Magaly Medina, y respondió a las críticas que señalan que solo está “buscando portadas” para seguir vigente.

En una reciente entrevista con el diario Trome, la cantante señaló que ella no necesita colgarse de nadie para sobresalir. Además, celebró que sus seguidores le han mostrado su respaldo desde que empezaron las críticas en su contra.

“No me cuelgo de nadie, solo hago mi trabajo y me defiendo de indirectas desde hace 6 años. Soy una mujer trabajadora y emprendedora que no necesita colgarse de nadie para seguir trabajando y haciendo música... Mi público me respalda y eso me llena de alegría, soy independiente y los negocios que tengo como empresaria los puse con mis ahorros y trabajo. Hoy tengo mi línea de perfume y mi boutique, y vendrán más porque tengo varias responsabilidades como madre soltera”, señaló al citado medio.

Asimismo, Giuliana Rengifo le respondió a Magaly Medina, quien se encuentra en España con su esposo, y dejo entrever en la reciente emisión de “Magaly TV, la firme” que pronto volverá a la televisión para responder a las “personas ardidas”.

“No puedo estar ardida por algo que no hice, si a ella (Magaly) le molestó tanto tiempo que sea directa al decir lo de Zambrano, mientras me lanzaba indirectas, es su problema, pero no tengo ‘rabo de paja’ para que me juzguen. Deseo que la gente sea feliz, pero sin manchar la honra de los demás, sin hacer daño a la gente destruyendo familias o dejando a hijos sin padres”, aseguró Rengifo.

“Para mí eso no es un ‘ampay’, ella solo busca hacerme quedar mal porque tengo gente muy cercana a ella que me ha dicho que no me pasa, que me odia. Si ellos, (Magaly y Zambrano) están felices ahora, qué bien, que sea feliz y venga a hacer un programa renovado y con buena onda”, añadió la cantante de cumbia.

