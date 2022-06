La pelea mediática de Magaly Medina y Jazmín Pinedo dividió a la farándula limnea, ya que muchos defendieron a la también modelo y, otros, a la conductora de TV. En este caso, Giuliana Rengifo consideró que la popular Urraca sí ha dañado la imagen de muchas mujeres.

“En parte tiene razón, porque ha dicho cosas bajas de varias mujeres. No solo me atacó a mí, sino a otras figuras, pero tampoco a todas”, aseguró inicialmente en diálogo con El Popular.

Luego continuó con: “no por estar en el medio tenemos que aguantar insultos, burlas y otras cosas negativas que perjudican nuestra imagen, también como mujeres y madres”.

Magaly rechazó entrevista con Guillermo Dávila porque le prohibieron que le pregunte sobre Vasco Madueño

En la última edición de su programa de ATV, Magaly Medina criticó a los conductores de En Boca de Todos por no preguntarle a Guillermo Dávila sobre su situación con su hijo Vasco Madueño. La conductora de TV reveló ante cámaras que el manager del cantante también solicitó una entrevista con ella, pero que tenía que cumplir algunas condiciones.

“Solo conmigo son crueles, conmigo se hacen los recios, los opinólogos, pero con quien realmente tienen que hacerlo, no, se hacen la pila los chicos estos, a Guillermo Dávila le hicieron un homenaje y no le preguntaron absolutamente nada sobre Vasco Madueño”, expresó furiosa Magaly Medina.

Luego continuó con: “promocionaron su show, el concierto, le llevaron a otros cantantes para que le cantaran, era un homenaje, le pusieron flores, alfombra, todo, porque son así (...) Guillermo Dávila también llamó a este programa a través de su manager y nos dijo que quería venir a ser entrevistado en el programa, y yo acepté de muy buena gana, le dije a mi productor ‘pero por favor, tráelo mañana, que venga’, esto fue hace varios días atrás”.

“Guillermo va, pero eso sí, no quiere que Magaly le pregunte sobre el tema Vasco Madueño’. Ah, no, pues, a mí el invitado no me va a venir a decir qué cosa le pregunto y qué no le pregunto, yo por qué lo voy a sentar acá y no le voy a preguntar. ¿Yo qué soy, sobona profesional, qué? Soy periodista, yo he venido acá para incomodar, no he venido para sobonear”. expresó.