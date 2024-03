Cambia de versión, Glenda Rodríguez, actual pareja de John Kelvin acusó al cumbiambero de haberla agredida físicamente frente a las cámaras de ‘Magaly Tv La Firme’. Sin embargo, ambos aparecieron en redes sociales para negar dicha acusación y explicar que todo se habría tratado de una discusión.

Como se recuerda, John Kelvin tiene reglas de conducta que debe cumplir para evitar volver a prisión. Por lo que el cantante decidió aclarar todo este al entendido con la ayuda de su abogado.

A través del canal de Youtube del letrado que representa la defensa del cumbiambero, Glenda apareció para negar que haya sido víctima de agresión física por parte del artista.

“ Lo que pasó fue producto de una discusión. Como toda pareja, se nos salió a ambos de control. Fue porque, en el Día de la Mujer, no compró girasoles y no medí las consecuencias ”, explicó Glenda.

Por su parte, John Kelvin explicó que su pareja lo acusó de agredirla al sentirse abrumada por las cámaras del programa de ‘Magaly Tv La Firme’. “ Ella me comentó que las cámaras estaban detrás de ella. La agarraron en un momento que se desesperó y no supo manejar la situación. Después se dio cuenta de todo lo que pasó ”, aseveró.

Glenda Rodríguez acusó de agresión a John Kelvin

La actual pareja de John Kelvin lo acusó de agresión frente a las cámaras de ‘Magaly Tv La Firme’. “ Él me pegó, me metió un puñete, una cachetada en la cara. No aguanto todo esto, solo quiero que me deje tranquila ”, expresó Glenda Rodríguez.