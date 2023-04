El actor peruano Gonzalo Torres se refirió a los recientes reclamos de algunos de sus excompañeros de ‘Pataclaun’ que reclaman no haber recibido un pago por su retransmisión en Latina.

Cabe señalar que Johanna San Miguel y Monserrat Brugué, quienes interpretaban a los personajes ‘Queca’ y ‘Monchi’ en el exitoso programa, fueron quienes reclamaron desde sus respectivas redes sociales que no habían recibido ningún beneficio económico por ponerlo a aire nuevamente.

Al respecto, el popular ‘Gonzalete’ aclaró que sí había cobrado por los derechos de emisión del programa en el canal de televisión.

“Yo he cobrado por regalías por Pataclaun a través de Inter Artis porque yo estoy asociado. Yo no sé si está completo o no, no lo sé. Eso es una cuestión de un análisis posterior, pero sería faltar a la verdad decir que no he cobrado regalías. Sí lo he hecho y a través de Inter Artis, si está completo o incompleto… es cuestión de analizar”, expresó para Infobae.

Asimismo, Torres indicó que quizás sus excompañeras no habían acudido a recibir su pago correspondiente. “Yo no puedo hablar por terceras personas, sí me han pagado a mí… si no estaría faltando a la verdad Inter Artis en cuanto a su repartición de regalías. No puede cobrar por uno y cobrar por otro, eso no sé. Puede ser que Johanna San Miguel no haya ido a cobrar”, mencionó.

