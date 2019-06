Gonzalo Torres: "Pataclaun era un humor más pensante" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Fue integrante de dos grandes bandas de rock: Nosequién y los Nosecuántos y La Liga del Sueño, junto a Pelo Madueño. Como si su camino estuviera trazado, después de algunos años haciendo música se convirtió en clown, una oportunidad para hacer lo que siempre disfrutó: arrancar sonrisas. Hoy Gonzalo Torres es conductor del espacio Mañana Maldita, que se transmite por radio Planeta, y nos cuenta todo lo vivido en el recordado programa Pataclaun. Además, revela sus pasiones y los proyectos que tiene en mente.

¿Siempre supiste que querías ser actor?

Me gustaba participar en las funciones teatrales, en casa organizaba los shows de Navidad. Creo que es en la infancia donde se manifiesta todo. Aunque primero fue la música, luego llegó el clown.

Fuiste integrante de dos bandas de rock, ¿cómo fue esa experiencia?

En los Nosequién y los Nosecuántos pasó que el bajista se fue de la banda y recibí la invitación de Pedro Silva para ser parte del grupo. Me quedé un año y medio, aproximadamente. Estuve en el boom de los Nosequién y los Nosecuántos con “Las Torres”, “Los patos y las patas”, en los conciertos en la playa El Silencio. Luego conocí a Pelo Madueño y me invitó a formar parte de La Liga del Sueño, y me quedé para el disco debut de la banda.

¿Alguna vez pensaste en dedicarte a la música a tiempo completo?

Inmediatamente junto con La Liga del Sueño apareció Pataclaun en mi vida. Entonces, eso me dio otra dimensión. Ahí nació mi amor por el clown y por desarrollar nuevamente la actuación, por eso dejé de lado la música. Pataclaun era lo que yo quería porque era humor más pensante.

¿Qué consideras que tenía tu personaje Gonzalete de ti?

En el clown, los personajes tienen mucho de cada uno. Son como caricaturas, con sus exageraciones y otras añadiduras, pero básicamente la esencia es de cada uno.

Después de Pataclaun y de otros proyectos, llega el programa radial Mañana Maldita. ¿Eso de alguna manera te permitió seguir en contacto con la música?

Sí, pero además a mí me encanta el formato radio. Me gusta mucho, es súper creativo. Ya tenía experiencia, además. Fui DJ en la emisora Doble 9 desde que tenía 13 años hasta los 23.

Además de ser locutor, fuiste conductor programa A la vuelta de la esquina. ¿Qué aportes sientes que has recibido de esa experiencia?

A mí me da una pasión que hasta ahora disfruto. El tema del patrimonio histórico de Lima y del Perú en general, me parece que es trascendental para nuestra identidad. Cuando empecé a conducir el programa, mi conocimiento era algo limitado y poco a poco se fue convirtiendo en una pasión que hasta me ha hecho coleccionar libros acerca de Lima y de la historia en general.

¿Hay algún proyecto distinto que te gustaría realizar?

Me gustaría dirigir más, es un proceso complicado, desgastante a veces. Ahora voy a dirigir una pequeña obra en Microteatro de Barranco, del 11 de julio al 11 de agosto.

¿De qué trata la obra?

Es una obra muy interesante que cuenta con el apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Habla un poco sobre la migración, el estado previo a quien alguien migre. Es algo que le está pasando a Venezuela y nos pasó a nosotros. Debemos recordarlo. La obra se llama La feria de la alegría.

¿Por qué consideras que hay un rechazo de parte de la gente por los venezolanos?

Es un fenómeno complejo. Hay cierto prejuicio, también es cierto que hay muchos venezolanos que aceptan trabajar por poco. Pero es la necesidad, yo comprendo ambos lados.

¿Cómo ha sido el reencuentro en la pantalla grande con Pataclaun?

En realidad, ha sido un pequeño reencuentro en ciertos momentos, porque no hemos actuado juntos. Entonces, yo diría que ha sido un reencuentro bamba, en todo caso.

En algún momento se habló de un documental, ¿qué te parece la idea?

Sería bonito, una idea simpática, pero no sé si eso le interese al público. Son recuerdos de una época, no solo de Pataclaun, sino también del Perú. Pataclaun siempre ha estado ligado un poco a lo que sucedió en esa época.

¿Tienen suficiente material audiovisual para poder realizarlo?

Es que Cachín era el pesado que traía una cámara. Nosotros le decíamos: “Ya, Cachín, ¡caramba! Tenemos que grabar”. A veces era el más molestoso del grupo, pero digo: “Manya, mira esa foto”. Entonces, ahora se agradece.

Perfil

Gonzalo Torres

Publicista y locutor radial. Fue bajista de las bandas de rock Nose-quién y los Nosecuán-tos y La Liga del Sueño, esta última junto a Pelo Madueño y Johanna San Miguel.