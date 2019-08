Al mismo estilo que Leslie Shaw, Greeicy estrena ‘Minifalda’ junto con Juanes (FOTOS)

Síguenos en Facebook

La cantante y actriz Greeicy acaba de lanzar la canción "Minifalda" al lado del colombiano Juanes. El vídeo fue lanzado en YouTube y hasta el momento tiene más de 230 mil vistas.

Para los artistas, esta canción es una "oda a la independencia y a la liberación" pues habla de una mujer que era reprimida en su manera de vestir por parte de su expareja.

En un comunicado de la cantante, Greeicy afirmó sentirse afortunada por cantar al lado de su compatriota. "Tener a Juanes en esta canción es un privilegio. Me siento afortunada de contar con su magia... Todo lo que siendo él te puede enseñar", señala.

Del mismo modo, el colombiano señaló que la canción con Greeicy tiene un poderoso mensaje por la independencia y sabe que dará que hablar.

Cabe destacar que esta es la primera canción que lanzó Greeicy luego de su álbum debut llamado "Baila", del que se desprenden las canciones "Ganas", y "Destino", la cual la realizó al lado de Nacho.

FALDITA

En redes sociales, diversos usuarios peruanos han comentado que, aunque el ritmo y la letra no sean iguales, Faldita, de Leslie Shaw tiene el mismo mensaje de empoderamiento que Minifalda de Greeicy y Juanes.

En diversas entrevistas, Leslie Shaw comentó que su canción le da fuerzas a las mujeres para que utilicen la vestimenta que ellas quieren, sin temor a ser juzgadas en la calle.

LETRA

Un, dos, tre'Yeah, manLeslie Shaw

Yo sé muy bien por qué tú ya no me contestas

Seguramente ahí andas en la discoteca

Estás pensando en que te vo' a esperar despierta

Pues te equivocas, yo salí, está mi cartera

Me voy, pa' la calle me voy

Con la faldita que te gustaba

Con la que tú me celabas (Alright, alright)Me voy, pa' la calle me voy (Me voy, me voy)

Con la faldita que te gustabaLa que todos me miraban (DalePlay)

Eo-eo-eo-eoo

Cada ve' que yo te veoAy, me dan gana' de chuparte los dedo

'Eo-eo-eo-eoo (Okey)

El tatuajito que tiene' en la cadera

Tú te mueve' la falda pa' que lo lea

Y va subiendo lentico la' escalera

'Pa' que yo mire pa' arriba y te vea

El tatuajito que tiene' en la cadera

Tú te mueve' el panty pa' que lo lea

Y va subiendo lentico la' escalera

'Pa' que yo mire pa' arriba y te vea

Cuando tú me dice', mami, que lo toque, toque (Uh)

Estoy bien rodeado y tú moviendo el bote, bote

Con salvavida' pa' que no te ahogue'

Porque puede que conmigo tú te moje'

Lleva maleta (Yeh)

Que vamo' pa' otro planeta

Nos portamo' mal en la avioneta (Yop-yop)

Ponte coqueta

Dale que si otro te irrespeta (Mua)Soy tu sensei, ay-ay, tu karateca

Me voy (Me voy), pa' a la calle Me voy, pa' a la calle me voy

Con la faldita que te gustaba (Ay-ya-ya, eh)Con la que tú me celabasMe voy, pa' la calle me voyCon la faldita que te gustabaLa que todos me miraban

Ay-ya-ya-ya-ya-ya-ya, eh

Soy como soy, no tengo que darte explicación (No)

No tengo la culpa 'e que me apriete el pantalón

Ahí voy, estoy en modo sexy hoy (That'sright)

Mira mis historia' pa' que tú vea' mi falda cortica

Ay, dónde está esa faldita

Solita

Ay

Cortica (Uooh)No toque'-toque', sólo mira y no toque'

Me voy (Me da la gana), pa' a la calle me voy

Con la faldita que te gustaba (Ay-ya-ya-ya-ya-ya, yeo)

Con la que tú me celabas

Me voy, pa' la calle me voy

Con la faldita que te gustaba

La que todos me miraban

NINIFALDA

Se puso la minifalda (Oh-oh)

La que tanto le gustabaLa que ya no se ponía

Porque el no la dejaba (Ohh-oh)

Se canso de las promesas (Oh-oh)

De esperar que un día cambiara

Por eso hoy se va de fiestaY no volverá mañana

Ya no le interesa

Seguir en lo mismoY yo le dije todo bien

Esto solo el principio (Ay, ya ya)

Porque la vida sigue, como si nada

Y no pierdas tiempo, porque se acaba

Solo recuerda que la vida es corta (Corta)

Mucho más corta que tu minifalda

La vida sigue, como si nada

Y lo que no sirve, pues que se vaya

Solo recuerda que la vida es corta

Mucho más corta que tu minifalda

Los amores que no riman, son mejor de lejos

Y los que lastiman, que no den consejos

Pa’ olvidar, y pa’ olvidar

Hay que beber, hay que bailar

Subiéndole a esta canción

Y deja, que deja, que ya hay otro amor

Si duele, que duela, que así estas mejor

Pero lejosQue así estas mejor

Pero lejos

Subiéndole a esta canción

Y deja, que deja, que ya hay otro amor

Si duele, que duela, que así estas mejor

Pero lejos

Tú así estas mejor

Pero lejos

Porque la vida sigue, como si nada

Y no pierdas tiempo, porque se acaba

Solo recuerda que la vida es corta (Corta)

Mucho más corta que tu minifalda

La vida sigue, como si nada

Y lo que no sirve, pues que se vaya

Solo recuerda que la vida es corta

Mucho más corta que tu minifalda

Ya no le interesa

Seguir en lo mismo

Yo le dije todo bien

Esto solo el principio

Porque la vida sigue, como si nada

Y no pierdas tiempo, porque se acaba

Solo recuerda que la vida es corta (Corta)

Mucho más corta que tu minifalda (Ay, ya ya)

La vida sigue, como si nada

Y lo que no sirve, pues que se vaya

Solo recuerda que la vida es corta

Mucho más corta que tu minifalda

Los amores que no riman, son mejor de lejos

Y los que lastiman, que no den consejos

Solo recuerda que la vida es corta (Corta)

Mucho más corta que tu minifalda