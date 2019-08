"Me da pena que Magaly gane dinero y lleve comida a su casa denigrando a los demás", dijo 'El Titi'

Síguenos en Facebook

Gregorio Pernía, actor colombiano más conocido como 'El Titi', usó su cuenta de Instagram para desmentir el video que se difundió en el programa de Magaly Medina en el que se le observa arreglando la etiqueta del pantalón de una mujer.

Asimismo, criticó el trabajo de la conductora de televisión porque su equipo habría estado "en la alfombra roja" y no difundió la promoción de su película '¿Mi novia es él?'.

"Esa misma gente estuvo en la alfombra roja y no sacaron absolutamente nada de la película porque yo vengo a Perú para apoyar el cine peruano y hacer patria con ustedes. A mí me interese lo que piense mi mujer, mi familia y el Perú, el pueblo del Perú con la que me identifico, no lo que piense la señora Magaly. Me da pena que la señora Magaly se gane un dinero y lleve comida a su casa denigrando la vida de los demás", expresó en la mencionada red social.

Erika, esposa del artista colombiano, calificó de "chistosas" las noticias presentadas por Magaly Medina.

"La señora Magaly Medina dijo que Gregorio Pernía, esposo de Erika Rodriguez, le estaba cogiendo el derrier (a una mujer) delante de ella. Le estaba acomodando la etiqueta del pantalón. Es increíble. Yo tengo un matrimonio fortalecido. Amo a mi familia", desmintió el actor.