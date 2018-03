Guillermo del Toro es acusado de presunto plagio por su película 'La forma del agua'

Síguenos en Facebook y YouTube

A poco más de dos meses para que se celebre la 90 edición de los Oscars, "La forma del agua", película del productor mexicano Guillermo del Toro, perfilada como favorita para arrasar con todos los premios en sus 13 nominaciones, es considerada un verdadero plagio.

Según recientes declaraciones de David Zindel a periodistas del Reino Unido, "La forma del agua" es bastante similar a la obra de teatro "Let me hear you whisper" escrita e ideada por su progenitor Paul Zindel, entonces ganador del Premio Pulitzer en el año 1971.

"Estamos muy sorprendidos de que uno de los grandes estudios (Fox) pueda hacer una película que está tan claramente inspirada en un trabajo de mi padre, sin que nadie así lo reconozca ni nos haya preguntado por los derechos", sostuvo David Zindel al periódico británico 'The Guardian'.

La semana pasada, "La forma del agua" recibió la primera acusación ya que la película del mexicano Guillermo del Toro tiene semejanzas con el corto holandés "The space between us", creación original de Marc S. Nollkaemper y llevada a escena en el año 2015.

"Es una feliz coincidencia desde la perspectiva de la historia. Algunas cosas se alinean, pero también puedo decir que ambos hemos visto muchísimas de las mismas películas", declaró Marc. S. Nollkaemper a la revista 'Life & Style', bajando las tensiones a dicho tema.

Actualmente, "La forma del agua" tiene 13 nominaciones a los Oscars incluyendo Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actriz, entre otras.

La 90 Edición de los Oscars se llevará a cabo el domingo 4 de marzo de 2018 en Dolby Theatre, Los Ángeles, California, Estados Unidos.