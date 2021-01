El exintegrante del reality de competencia ‘Esto es Guerra’, Guty Carrera lamentó que el programa ya no divida a los competidores en ‘Leones’ y ‘Cobras’ como era en la versión original, sino que ahora lo hacen en ‘Guerreros’ versus ‘Combatientes’.

Así lo hizo saber en sus historias de Instagram donde sus seguidores le preguntaron si era Cobra o León cuando participó en ‘Esto es guerra Perú’. De inmediato, el guerrero contestó:

“Lamentablemente eso al parecer ya no existe. Ahora son Guerreros versus Combatientes”, escribió Guty Carrera.

Cuando le consultaron si estaría dispuesto a volver al programa dividido en Leones y Cobras y con el equipo de guerreros históricos señaló: “Históricos somos pocos. Aunque algunos no lo quieran aceptar. No creo que regresen esas épocas. Al menos no por ahora”.

Se muda de casa tras actividades paranormales

Guty Carrera también contó que se encuentra tranquilo tras mudarse de casa. Él y su novia Brenda Zambrano no soportaron las constantes actividades paranormales que sucedían en su casa.

Antes de marcharse, tuvieron la visita de un angeólogo, quien con ayuda de los ángeles logró limpiar el departamento de Guty y su novia. Pese a eso, ellos prefirieron mudarse y ahora están felices en su nuevo hogar.

“Se siente muy buena vibra en este departamento. Camino por todo el departamento a cualquier hora y se siente bien. No creo que pase nada aquí. Es una zona distinta, además de ser un edificio nuevo. Los dueños del depa son los únicos que han vivido aquí”, explico el exguerrero a sus seguidores.

