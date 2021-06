El chico reality Guty Carrera causó gran preocupación entre sus seguidores al contar en redes sociales que se contagió de COVID-19.

A través de sus historias de Instagram, el popular ‘Potro’ confirmó desde México que dio positivo al nuevo coronavirus, luego de que filtrara esta información en un medio.

“Debo ser claro con lo que me está pasando. Lamentablemente hoy me tocó padecer esta enfermedad. No la estoy pasando bien, sin duda es algo que no deseo a nadie”, escribió Guty Carrera junto a su publicación.

Asimismo, el integrante de ‘Guerreros México’ aseguró que saldrá fortalecido de esta enfermedad que viene cobrando la vida de millones de personas.

“De esta saldré más fuerte. Gracias a todos los que han escrito y se han preocupado por mi salud”, agregó Guty Carrera en su mensaje.

Es por ello que Guty Carrera deberá estar varios días en cuarentena hasta que pueda recuperarse totalmente y regresar a cumplir su función como co-capitán de las Cobras de Guerreros 2021.

Poco después, Guty Carrera publicó una fotografía en la que aparece junto a su actual pareja, Brenda Zambrano. “Saldremos de esta. @brendazambranoc COVID-19″, escribió el ‘guerrero’.

