Guty Carrera sobre Nicola Porcella: "La justicia tendrá que actuar como actúa para todos"

Durante su corta estancia en nuestro país, el ex integrante de 'Esto Es Guerra' Guty Carrera opinió sobre el caso de Nicola Porcella, quien ha sido vinculado a la llamada 'fiesta del terror' en la que Poly Ávila aseguró haber sido drograda sin su consentimiento.

"He bajado del avión y los periódicos...qué bárbaro. No había visto nada. Antes de venir el sábado pasado, vi las noticias, traté de buscar 'El Valor de la Verdad' (donde participó Nicola) y no puedes verlo desde el exterior del país. Nunca vi el programa al final", contó en un primer momento.

Además señaló que él nunca acudió a este tipo de fiestas, pues nunca lo invitaron. "Yo no tomo alcohol. Nunca he consumido drogas. Nunca he ido a una fiesta tampoco. Sí he escuchado de esas fiestas pero nunca estuve en algunas de esas fiestas", reveló.

Sobre una supuesta responsabilidad de Nicola Porcella en aquellas fiestas, Guty señaló que no pondría las manos al fuego por nadie en especial.

"Yo no pongo las manos al fuego. Aprendí que yo no puedo hablar por nadie. Yo hablo por mi y que la justicia tendrá que actuar como actúa para todos. Yo le deseo lo mejor. Espero que se mejore la situación", sentenció.

Le sorprende la participación de Nicola Porcella en fiesta organizada por ProTV

"Me sorprendió ver a Nicola con los de (América Televisión). Todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, todos tenemos ese derecho. (Cuando pasó lo mio), sacaron un comunicado y yo me quedé sin trabajo y si no es así con él, en buena hora, pero tenía entendido que en ese canal, cuando te apartaban por problemas legales, te separaban por completo. Le están dando su apoyo y lo están mostrando a nivel público y qué bueno tener el apoyo de un canal atrás tuyo", dijo Guty Carrera.