El exintegrante de ‘Esto es guerra’, Guty Carrera se mostró fastidiado luego de participar en una entrevista en el programa ‘En boca de todos’, donde lo calificaron de creído por solo haber estado una semana en el reality ‘Esto es guerra’.

Carrera aclaró, a través de sus historias en Instagram, que no pudo permanecer más tiempo porque será parte de un programa en MTV y tiene otros proyectos en Televisa.

“Acabo de salir de una entrevista con la gente de ‘En boca de todos’ y me decían: “qué creído, creído”. Primero que no entendí la entrevista y segundo a mí no me parece que es una actitud de creído. A ver, yo desde un principio conversé con Mariana, la productora, señora y ama de ProTV y ella sabía que yo iba a estar una semana, toda la producción lo sabía, muchos de mis compañeros también lo sabían”, precisó Guty Carrera.

“Entonces no busquemos calificativos cuando sabían que no iba a poder compartir con ellos más tiempo, quizás más adelante sí, las puertas del canal están abiertas, pero yo me tenía que ir el viernes pasado, así que estoy aquí cumpliendo mis compromisos con MTV, Televisa y todos los planes que tengo este año, para nada me considero un creído, todo lo contrario”, agregó el también modelo.

Además, durante una entrevista que dio, este último martes en ‘Amor y fuego’, señaló que ProTV solo lo contrató por una semana y dejó entrever que no le pagaron por su participación en EEG.

“El acuerdo con ellos era por una semana... No hablaré de dinero, pero no me puedo quejar del intercambio que tuvimos. Las puertas de Pro Tv están abiertas para mí” ... (¿Estarás en ‘Maricucha 2′?): “Estaría bueno, hay cosas interesantes que se vienen por ahí”, sostuvo.

