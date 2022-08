Harry Styles anunció la continuación de su gira mundial “Love on Tour” con 19 espectáculos recientemente confirmados en Europa y la incorporación de nuevos conciertos en Austin, Chicago y Sao Paulo.

El artista también confirmó en sus redes sociales el esperado cambio de local para su concierto en Lima, debido a la gran demanda de tickets para el concierto programado del 29 de noviembre, esta vez, en el Estadio Nacional.

La gira es producida por Live Nation, son 83 fechas del tour global internacional que recorrerá 22 países e incluirá 44 fechas en varias de las ciudades más importantes de Norteamérica. Así mismo contará con 13 espectáculos en Latinoamérica y 7 noches en Australia y Nueva Zelanda.

Tras una gira de 43 estadios, con entradas agotadas el 2021, y dos espectáculos especiales One Night Only en Nueva York y Londres este año. El esperado tour en apoyo de su nuevo álbum Harry’s House (2022) permitirá a los fans acceder a varias fechas en las principales ciudades de todo el mundo. El artista invitado durante su visita a Lima será Koffee.

Sobre Harry Styles

Harry Styles se ha convertido en uno de los artistas más grandes e influyentes de la música. Recientemente lanzó su nuevo y tercer álbum, Harry’s House, que se convirtió en el número uno, con elogios de la crítica en todo el número. Su álbum debut homónimo en solitario se convirtió en uno de los diez álbumes más vendidos del año en el mundo. Además, registró la mayor cantidad de ventas, durante la primera semana, de un artista masculino en la historia. Su segundo álbum, Fine Line, encabezó el Billboard 200 cuando se lanzó, lo que lo convirtió en su segundo álbum número uno en Estado Unidos, haciendo historia en las listas de éxitos al promocionar la mayor semana de ventas de un artista masculino en solitario, en Reino Unido. Desde que inició su carrera como solista, ha ganado prestigiosos galardones, incluidos dos premios BRIT, Grammy, Ivor Novello, American Music y muchos otros en todo el mundo. Además. Fue el primer hombre en aparecer en la portada de la revista Vougue.

Harry es igualmente reconocido como un increíble artista en vivo. Sus shows de Love on Tour se pospusieron debido a la pandemia y finalmente comenzaron en septiembre del 2021 en Las Vegas. Harry realizó más de 43 shows en Estados Unidos, a finales del año pasado y ganó elogios de sus fans y críticos por igual. Sus programas están llenos de sencillos de éxito mundial, incluidos Sign of the Times, Lights Up, Adore You, Watermelon Sugar y Kiwi. Harry encabezó el legendario Festival Coachella tocando ante una multitud de más de 100 mil personas el 15 y 22 de abril.