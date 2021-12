En medio de la polémica por su presunto distanciamiento con la modelo Melissa Paredes, la conductora del programa ‘América Hoy’, Janet Barboza, se refirió a su permanencia en dicho espacio televisivo.

En diálogo con Trome, la conocida ‘rulitos’ indicó que aún no ha dialogado con la producción a cargo de Gisela Valcárcel, por ello, no puede afirmar si continuará o no en el programa.

“Aún no hemos hablado de renovación, pero ha sido un año fabuloso”, destacó la compañera de conducción de Ethel Pozo.

En otro momento, Barboza también destacó que se encuentra “feliz” por la oportunidad que recibió y que solo el tiempo definirá sus próximos proyectos.

“Estoy muy feliz de trabajar con GV Producciones. He dado lo mejor de mí y vamos a ver qué pasa el próximo año”, puntualizó.