Hermana de bailarina de Josimar: "La retiraron por el problema que salió" (VIDEO)

Brenda Zapata, hermana de la bailarina de Josimar, confirmó en una entrevista para el programa 'Válgame Dios' que fue retirada de la orquesta tras el escándalo de una presunto romance con el salsero.

"La retiraron por el problema que salió, imagínate que la aborden, le hagan preguntas y la sigan. Entonces ya sería un acoso para ella y por eso la han retirado de la orquesta", dijo la joven.

Además negó que su hermana haya sido la manzana de la discordia en el matrimonio del artista con Gianella Ydoña.

"No, jamás. Mi hermana nunca. Imagínate. Eso es falso por todos lados. Gianella dijo que tenías sospechas desde el mes de diciembre, pero si mi hermana no trabajaba. Mi hermana entró a la orquesta a mitad de enero. Es jalado de los pelos", señaló la familiar de la bailarina.

"Ella no está con el señor Josimar...Mi hermana está tranquila. El que no la debe no la teme, tú sabes cómo han pasado las cosas...Yo no sé, yo no tengo ningún tipo de relación si es su amiga si ellos conversan", explicó.

Además la hermana dijo que los rumores de que la menor convivía con el salsero en Los Olivos no son ciertos.

"Todos los que conocen a Josimar saben que esa casa tiene intercomunicador y ese llavero con pompo es la llave de mi casa. Mi hermana vive conmigo, con mi papá y con mis hermanos. Todos vivimos juntos en mi casa", indicó.