Hermana de Flavia Laos presenta a su enamorado en Instagram (FOTOS)

Kiara Laos, hermana de la actriz Flavia Loas, publicó imágenes junto a su enamorado en las redes sociales. La joven de 17 años no vive en nuestro país, sino en Estados Unidos.

Kiara también es influencer en las redes sociales pues es experta en maquillaje y ahora sorprendió con una tierna leyenda dedicada a su pareja.

"La mejor noche con la mejor cita", se lee en la descripción de la publicación donde aparece junto a su enamorado durante su fiesta de promoción.

Recordemos que el 2017, Flavia Laos le dedicó un mensaje en Instagram deseándole lo mejor en una nueva etapa de su vida.

"Hermanita te deseo lo mejor en esta nueva etapa de tu vida!! Espero no te olvides de mi y me cuentes absolutamente todo. Ahora sí tu vas a encargarte de ti misma, vas a tener que tender tu camita, cocinar, ordenar tu cuarto. Vas a crecer mucho gorda. Te voy a extrañar bastante pero te iré a visitar pronto. Solo me queda decirte hasta luego y aprovecha al máximo este nuevo inicio", escribió la rubia en agosto del 2017.