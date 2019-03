Hermana de Pedro Moral a Sheyla Rojas: “págame los 20 mil soles que me debes”

Síguenos en Facebook

Pedro Moral lo contó todo en el sillón rojo. El empresario comentó en El Valor de la Verdad que él tenía muchos proyectos a futuro que involucraban a Sheyla Rojas. Además, reveló que la chica reality jamás le dio un regalo por su cumpleaños, que se molestaba cada vez que le decía que aporte con algo de dinero para los gastos de vivienda, entre otras cosas.

A este escándalo se suma Ximena Moral, hermana de Pedro Moral, quien asegura que Sheyla Rojas le debe 20 mil soles por la pérdida de dinero que tuvieron con los SheyShoes, marca de zapatos de la chica reality.

"Pedro invirtió extactamente eso! Invirtió y más...pagó cosas que no debía de pagar ni le correspondían, no sé qué cuento diga ella, pero mira EVDLV y de paso dile a Sheyla que en vez de decir que mi hermano le debe plata, me pague a mí los S/20,000 que me debe de sus zapatos SheyShoes que me dejó colgada, gracias", comentó la hermana de Pedro en redes sociales.

Luego continuó con: "La vida no es mentir para las redes sociales y el qué dirán, ¡la vida va más allá de eso! La realidad es otra y si te crees viva y eres mala pues paga las consecuencias sobretodo con un buen hombre que no solo te dio todo lo económico, que es lo menos importante, sino te dio amor a ti y a tu hijo, que eso no tiene precio".