Hija de Melissa Klug toma medidas en Instagram tras criticas por llorar en Combate (FOTO)

La hija de Melissa Klug, Samahara Lobatón, tomó una radical decisión en su red social Instagram, luego de recibir críticas por llorar durante la competencia de baile en el programa 'Combate' el último jueves.

Samahara Lobatón decidió bloquear los comentarios en una publicación donde se muestra junto a su compañera de baile Maylin Otero con el vestuario que ambas prepararon para su presentación.

Recordemos que la joven de 16 años no soportó las lágrimas cuando reveló que se sintió presionada en los ensayos de baile por Mailyn Otero. A través de un enlace telefónico, Melissa Klug se comunicó con el reality para darle un motivador mensaje a su hija, quien finalmente terminó llorando desconsoladamente en pleno programa.

Foto: Instagram

"Reina, no te me pongas así, tú eres igual que yo. Métele con todo hija, mira cómo me metí aEl Gran Show sin saber ni moverme a la derecha ni a la izquierda. (...) Tienes que aprender a escuchar, yo sé que todavía estás chiquita, pero aprende de ellos que son profesionales", fueron las palabras de la 'Blanca de Chucuito'.

Al ver que Samahara Lobatón se quebró al escuchar a su madre, sus hermanas ingresaron rápidamente al set para brindarle todo su apoyo antes de su presentación.