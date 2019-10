Hija de Teófilo Cubillas sobre su padre: "Si no paga, se va preso, así de simple" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Johana Cubillas, hija del exfutbolista Teófilo Cubillas, se pronunció a través de su cuenta de Instagram sobre el largo juicio por alimentos que tuvo con su padre, de quien dijo que si no paga el monto de casi 100 mil soles que ordenó el Poder Judicial "se va preso, así de simple".

"Parece que el caso de mi papá está llegando a las últimas consecuencias ya le han dado un ultimátum de todo el tema del juicio de alimentos, de hecho, a estas alturas es como si no paga, se va preso, así de simple. Me acuerdo que este juicio no empezó hace poco, es un juicio que tiene 11 años con irregularidades de todo tipo", dijo a través de videos publicados en las historias de la mencionada red social.

La hija del exintegrante de la selección peruana resaltó la lucha que viene atravesando para que el Poder Judicial dicte a su favor, lo que significa un "desgaste emocional continuo".

Johana Cubillas también exhortó a madres de familia e hijos a luchar por sus derechos, porque todo padre debe pagar la manutención que corresponde.

"Como hija hago un llamado a todos los hijos y a todas las madres porque la pensión de alimentos es un deber de los padres. Es una pena que se tengan que llegar a estas instancias, que se tenga que rogar para que quienes deberían ser responsables sin siquiera pedir que se hagan cargo, pero me parece necesario. Así que no bajen los brazos, sigan, luchen, no es fácil, pero al final la justicia existe", manifestó.

Asimismo, agradeció a su madre por estar con ella siempre y a sus seguidores que la apoyan momentos difíciles.

"No quiero dejar de decirle a mi mamá que en toda mi vida ha estado conmigo, siempre ha estado para cuidarme y te lo agradezco de todo corazón. A mi esposo que sin él ya estuviera derrumbada, a todo el mundo que siempre estuvo conmigo para ayudarme en este proceso tan largo", indicó.